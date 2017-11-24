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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Югры
19:18  24 ноября 2017 0

В правительстве ХМАО оценили переход вице-губернатора в судейские органы

Алексей Забозлаев, Юрий Южаков, Геннадий Бухтин, южаков юрий
Губернатор Югры с пониманием и поддержкой отнесся к решению ЮжаковаФото: Александр Рувинский

В правительстве ХМАО прокомментировали возможный уход с должности заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой Юрия Южакова. Как сообщили «URA.RU» в региональном департаменте общественных и внешних связей, возможный уход из органов власти автономного округа — личное решение Юрия Южакова, который имеет необходимый опыт работы в судебной системе.

«Губернатор Югры, все члены правительства округа с пониманием и поддержкой относятся к такой потенциальной траектории профессионального движения участника управленческой команды региона. В настоящий момент Юрий Южаков — только кандидат на должность, поэтому говорить о сроках завершения работы в Правительстве Югры преждевременно. Сейчас заместитель губернатора исполняет обязанности в штатном режиме, участие в конкурсных процедурах не отразится на результатах его работы и направления в целом», — говорится в сообщении депсвязи.

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Также в правительстве добавили, что в случае освобождения данного поста вакансия может быть замещена согласно новой процедуре открытого кадрового отбора на высшие должности автономного округа.

Как ранее сообщало агентство, директор департамента проектного управления Юрий Южаков заявлен кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края.

Игорь Волосин
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