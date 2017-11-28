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28 ноября 2017
27 ноября 2017
08:57  28 ноября 2017 0

«Новатэк» определился с точной датой запуска «Ямал СПГ». На открытие уникального завода ждут президента

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Завод откроют после отмашки президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

8 декабря будет запущена первая очередь «Ямала СПГ» — завода по производству сжиженного природного газа в ЯНАО. Первую отгруженную партию отправят в Китай.

Как сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, компания намерена дать пуск заводу 8 декабря, но в «Новотэк» эту информацию пока не подтвердили. Ранее источники «URA.RU» сообщали, что в компании сверяются с графиком президента РФ Владимира Путина. Согласно плану, Путин должен открыть кран емкости, из которой сжиженный природный газ, произведенный новым заводом «Ямал СПГ», отправится в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» в международном арктическом морском порту Сабетта.

В конце сентября министр энергетики Александр Новак говорил о том, что первая очередь «Ямал СПГ» может быть запущена в ноябре. Об этом же сообщал глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, уточняя, что компания также планирует запустить вторую и третью линии «Ямал СПГ» раньше срока. Это принесет проекту дополнительную выручку в 1,4 млрд долларов. По словам Михельсона, вторая линия завода по сжижению газа будет введена на три месяца раньше плана (по срокам проект должны закончить в конце 2018 года), третья — на шесть-девять месяцев (срок — конец 2019 года).

Финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей рассказал «Ведомостям», что поставки СПГ могут начаться с отгрузки китайской CNPC, так как азиатский рынок сбыта является ключевым для проекта. Газ с Ямала в Китай доставят на танкере Christophe de Margerie («Кристоф де Маржери»). Судно стало первым газовозом арктического класса, построенным по проекту, разработанному специально для «Ямала СПГ». Как ранее писало «URA.RU», в зимнюю навигацию 2016—2017 годов танкер успешно прошел ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации — в восточном направлении.

«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Ранее руководство компании разрешило создать арт-объекты на территории завода. Резервуары с газом решили преобразить в огромные и знакомые всем с советских времен банки со сгущенкой.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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