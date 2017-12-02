Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече президента России Владимира Путина с экс-советником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном на десятилетии телеканала. Об этом Симоньян написала в своем телеграм- канале.
По словам главного редактора RT, Путин сидел рядом с Флинном на мероприятии, но ни о чем с ним не говорил. Сама Симоньян также сидела рядом. «Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: с вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США. — Военной разведки? Серьезно?» — удивился Путин», — уточнила Симоньян (орфография и пунктуация автора сохранена).
Она уточнила, что Путин поздоровался со всеми гостями за руку, посмотрел программу вечера, выступил с речью и ушел.
Флинна обвинили в том, что он передал ФБР ложные сведения о своих встречах с российскими официальными лицами, писало РТ.