Зюганов признался, что подпевает Shaman

Зюганов часто подпевает Дронову, когда слышит его песню «Встанем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что следит за творчеством певца Ярослава Дронова (Shaman) и подпевает его песням. По его словам, ему особенно близка композиция «Встанем».

«Я внимательно слежу за творческой биографией Ярослава Дронова и с удовольствием встаю и подпеваю артисту, когда слышу исполнение его песни „Встанем“», — заявил Зюганов. Его слова приводит ТАСС.

Финал конкурса «Интервидение» состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. В нем примут участие представители из 20 стран. Россию на конкурсе представит Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». По мнению продюсера Павла Рудченко, артист может попасть в тройку лидеров, если сумеет воспользоваться своей харизмой и энергетикой.

Жюри России возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Победитель получит 30 миллионов рублей. Как сообщил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам, финальный концерт может собрать аудиторию более миллиарда человек.

