Трамп заявил, что репутация ФБР «разорвана в клочья»

20:33 03 декабря 2017 0

Дональд Трамп констатировал, что репутация ФБР разрушена Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Американский президент Дональд Трамп считает, что на данный момент репутация Федерального бюро расследований (ФБР) является худшей за всю историю США. Виновником он называет бывшего главу ФБР Джеймса Коми, который руководил организацией с 2013 по 2017 годы.

Своими соображениями лидер США поделился в Twitter. «После многих лет, когда у руля ФБР находился [Джеймс] Коми, со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями, в частности дела [Хиллари] Клинтон, его [ведомства] репутация разорвана в клочья — скомпрометирована как никогда в истории!», — написал Дональд Трамп, отметив, что намерен вернуть ФБР былое величие.

Трамп отправил Коми в отставку с поста главы ФБР, заявив, что не удовлетворен его работой. Как напоминает ТАСС, под руководством Коми ФБР проводила расследование в отношении кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Ее обвинили в использовании личного сервера для служебной переписки в бытность госсекретарем США. В июле прошлого года Коми заявил, что у ведомства не было оснований для предъявления Клинтон обвинений. Позже он повторил это под присягой.