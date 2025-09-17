Киркоров откровенно высказался о Кадышевой и Булановой

Вернувшие популярность певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова искренние и настоящие. Такое мнение выразил народный артист РФ Филипп Киркоров. По его словам, молодое поколение стремится к искренней музыке 90-х, а соцсети помогли возродить интерес к песням, вызывающим ностальгию.
«Захотелось настоящего, исконно нашего. Захотелось тех 90-х, не шальных, а когда искусство было честным», — заявил Киркоров в интервью ТАСС.
Артист отметил, что хиты Кадышевой, такие как «Течет ручей», и эмоциональные выступления Булановой находят отклик у молодежи, уставшей от техно и ищущей искренности. «Сложно заставить любить не за деньги. Это искренний порыв молодежи. Видимо поднадоело это техно все, либо захотелось настоящего, с хорошей мелодией», — добавил он. По мнению Киркорова, соцсети сыграли ключевую роль, вернув музыку 90-х в тренды и вызвав волну ностальгии, которая вернула слушателей на 30 лет назад.
Ранее сообщалось, что исполнители, прославившиеся на российской эстраде в 1990-х годах, в частности Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, приобрели популярность среди современной молодежи во многом благодаря активности в социальных сетях. Этими платформами также активно пользуются представители различных брендов и лица, занимающиеся формированием и продвижением новой концепции «русскости» среди граждан страны. При этом простота текстов и музыкального сопровождения песен данных артисток способствует легкости их восприятия аудиторией.
