Заблокированная в РФ американская соцсеть регистрирует новый товарный знак

LinkedIn подала заявку на регистрацию товарного знака в России
LinkedIn Corporation подал заявку в Роспатент
LinkedIn Corporation подал заявку в Роспатент

Американская компания LinkedIn Corporation подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака социальной сети LinkedIn, заблокированной в России. Заявка подана 11 сентября из США по шести классам международной классификации товаров и услуг.

По данным из Роспатента, 11 сентября 2025 года из Соединенных Штатов компанией LinkedIn Corporation была подана заявка на регистрацию товарного знака. Заявка охватывает шесть классов международной классификации товаров и услуг (№ 9, 35, 38, 41, 42, 45), включая такие категории, как загружаемое программное обеспечение, сервисы по трудоустройству, онлайн-мессенджеры, публикация текстовой и иной информации в интернете, предоставление программных платформ, а также услуги социальных сетей.

У LinkedIn Corporation уже есть три действующих товарных знака в России. Первый — с логотипом — зарегистрирован 26 мая 2008 года, срок действия истекает 4 июня 2027 года. Еще два, включая название и логотип, зарегистрированы 10 мая 2012 года, их действие продолжается до 21 декабря 2029 года.

С 1 сентября 2015 года в РФ вступили поправки в законодательство, требующие хранения и обработки персональных данных россиян на территории страны. В ноябре 2016 года Роскомнадзор внес платформу LinkedIn в реестр нарушителей, направив операторам связи уведомление о блокировке. Компания утверждала, что за обработку данных пользователей за пределами США отвечает LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, ответчик по иску Роскомнадзора.

