Жительница Нижневартовска, которая оказалась в плену у членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, уехала из Югры, уже будучи матерью. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Нижневартовска.
По словам пресс-службы мэрии, им удалось найти подтверждение того, что Анастасия Трулева действительно проживала в Нижневартовске, откуда женщина уехала в Сирию вместе со своими несовершеннолетними детьми.
Также в пресс-службе добавили, что в настоящий момент местонахождение женщины неизвестно, а после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о необходимости оказания помощи югорчанке и ее детям.
Как ранее сообщало агентство, в СМИ попал список россиянок с детьми, которых представители чеченских властей нашли в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада. В перечне десятки имен. Среди женщин, попавших в беду, жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и их дети. Одной из таких женщин оказалась жительница Нижневартовска Анастасия Трулева 1982 г. р. с тремя своими детьми.