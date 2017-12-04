{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
19:59  04 декабря 2017 0

Жительница Нижневартовска увезла в Сирию своих несовершеннолетних детей. Вместе с матерью они попали в плен к террористам

Россиянки стали пленницами в лагере иракского МосулаФОТО: ria.ru

Жительница Нижневартовска, которая оказалась в плену у членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, уехала из Югры, уже будучи матерью. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Нижневартовска.

По словам пресс-службы мэрии, им удалось найти подтверждение того, что Анастасия Трулева действительно проживала в Нижневартовске, откуда женщина уехала в Сирию вместе со своими несовершеннолетними детьми.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящий момент местонахождение женщины неизвестно, а после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о необходимости оказания помощи югорчанке и ее детям.

Новость по теме
Чеченские правозащитники нашли в лагерях ИГИЛ женщин и детей из Екатеринбурга, Нижневартовска и Тюмени. СПИСОК

Как ранее сообщало агентство, в СМИ попал список россиянок с детьми, которых представители чеченских властей нашли в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада. В перечне десятки имен. Среди женщин, попавших в беду, жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и их дети. Одной из таких женщин оказалась жительница Нижневартовска Анастасия Трулева 1982 г. р. с тремя своими детьми.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров