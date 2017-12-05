17:35 05 декабря 2017 0

Прогулка по обледенелому стадиону стала причиной сложной травмы Фото с официального сайта МАОУ СОШ № 40 города Тюмени

Ученица тюменской школы №40 во время урока физкультуры получила серьезную травму. Из-за этого ее родители вынуждены оплачивать съемное жилье: квартира, в которой жила семья до происшествия, находилась слишком далеко для того, чтобы учителя навещали девочку на дому.

Как выяснили сотрудники телеканала «Тюменское время», сложный перелом школьница «заработала» еще 7 ноября. Тогда учительница физкультуры вывела ребят на улицу и велела им пройти восемь кругов. К тому моменту резиновое покрытие беговых дорожек на стадионе уже обледенело (об этом свидетельствуют фотографии, которые предусмотрительно сделала мама девочки). На последнем круге девочка поскользнулась и неудачно упала, сломав ногу в двух местах в области лодыжки. Добраться до медицинского кабинета ей помогли одноклассники, оттуда пострадавшую увезли прямиком на операционный стол.

Уже месяц девочка передвигается на коляске, а врачи говорят о том, что возможность встать у нее появится не раньше весны. Сама школьница надеется, что успешно сдаст экзамены и избежит участи второгодницы, так как очень любит своих одноклассников и не хочет с ними расставаться.

Мама школьницы рассказала, что учитель физкультуры извинилась перед ней только спустя несколько дней, и то после звонка родителя классному руководителю. Директор школы отказался комментировать журналистам ситуацию, а городской департамент образования потребовал письменный запрос.

Видеосюжет с историей семьи распространился по социальным сетям и получил неоднозначную реакцию. «С такими претензиями живите там, где тепло, хотя и там для вас будет скользко», «Надо учить детей преодолевать трудности, а не искать виноватых», «Сама же сломала — значит сама неуклюжая!» — десятки подобных комментариев оставляли пользователи во «ВКонтакте» под роликом. Нашлись и сторонники пострадавшей. «Препода к ответу, как ребенка калечить, так с высшей категорией, а как отвечать — так без комментариев», «Школа не должна быть местом для травм», «зачем надо было выводить детей на обледенелый стадион? Все правильно, пусть школа получит по полной программе, что бы в следующий раз было неповадно», — возмущаются тюменцы. Некоторые попытались призвать к совести злопыхателей, отмечая, что если бы ситуация случилась с их детьми, они бы заговорили совершенно иначе.

Однако если мнения простых граждан в отношении к этой ситуации расходятся, то юристы высказываются одинаково: ответственность за жизнь и здоровье детей в учебное время несет школа и непосредственно преподаватели, поэтому реально потребовать с них возмещения расходов на лечение и компенсацию материального вреда. Пока что непонятно, насколько целесообразным было выводить детей для выполнения упражнений (конкретно ходьбы) на обледенелый стадион. Уполномоченные органы проводят по этому факту проверку.