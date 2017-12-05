15:49 05 декабря 2017 0

Югорским силовикам удалось сбить волну массовой вербовки жителей в ИГИЛ. Но единицы продолжают переходить на сторону врага Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жители ХМАО, симпатизирующие взглядам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), пытаются пробраться в Сирию через столицу Азербайджана. Логистика из Баку налажена воздушным путем. Оттуда потенциальные террористы отбывают в турецкие города, либо в Багдад, а далее уже добираются до зоны боевых действий. По данным источников «URA.RU» в правоохранительных органах региона, описанным путем активно пользуются многие завербованные в Югре исламисты.

Так, по неофициальным данным, одним из последних удалось задержать жителя Ханты-Мансийска. Российские спецслужбы отслеживали перемещение мужчины сначала внутри страны, а затем передали сведения в Интерпол. В аэропорту Баку югорчанин был снят с самолета. Его этапировали обратно в Россию и предъявили обвинение по статье: «Участие в незаконном вооруженном формировании».

«Для Югры — тема актуальна в силу исторических особенностей. Округ осваивался большим количеством приверженцев традиционного ислама, которые сейчас чаще других поддаются обработке со стороны агитаторов. Также в зоне риска — одинокие женщины. Они выходят замуж за террористов и уезжают с ними в зоны боевых действий. Занимаются там интендантством», — комментирует один из источников «URA.RU», знакомых с ситуацией.

Достаточно приготовить лишь кашу для боевиков, чтобы попасть под статью за участие в незаконных формированиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В целом, инсайдеры агентства отмечают, что в 2017 году зарегистрированы лишь единичные случаи перехода россиян из ХМАО на сторону боевиков. В частности, из Ханты-Мансийска таковых лишь двое. Это указанный выше мужчина и жительница Ханты-Мансийского района, уехавшая в Сирию вслед за мужем, о которой агентство сообщало ранее. До этого, в самом начале боевых действий России в арабской стране в 2015 году, ситуация складывалась иначе. Поток перебежчиков удалось остановить благодаря эффективным действиями правоохранительных органов в регионе.

Получить официальный комментарий в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области не удалось. В ведомстве агентству сообщили, что не располагают информацией относительно лиц, задерживаемых в аэропорту столицы Азербайджана.

Ранее, напомним, чеченские правозащитники заявили, что обнаружили в лагерях ИГИЛ в Мосуле и Багдаде пленниц из России. В одной из тюрем находилась жительница Нижневартовска Анастасия Трулева с тремя детьми. Женщин и детей вывезли в Ирак мужья, состоящие в запрещенной организации.