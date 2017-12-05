{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Югры
15:49  05 декабря 2017 0

Югорчане уезжают воевать в Сирию через столицу Азербайджана. Спецслужбы подключили Интерпол

Терроризм, террористы , терроризм, террорист, военные действия
Югорским силовикам удалось сбить волну массовой вербовки жителей в ИГИЛ. Но единицы продолжают переходить на сторону врагаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Жители ХМАО, симпатизирующие взглядам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), пытаются пробраться в Сирию через столицу Азербайджана. Логистика из Баку налажена воздушным путем. Оттуда потенциальные террористы отбывают в турецкие города, либо в Багдад, а далее уже добираются до зоны боевых действий. По данным источников «URA.RU» в правоохранительных органах региона, описанным путем активно пользуются многие завербованные в Югре исламисты.

Так, по неофициальным данным, одним из последних удалось задержать жителя Ханты-Мансийска. Российские спецслужбы отслеживали перемещение мужчины сначала внутри страны, а затем передали сведения в Интерпол. В аэропорту Баку югорчанин был снят с самолета. Его этапировали обратно в Россию и предъявили обвинение по статье: «Участие в незаконном вооруженном формировании».

«Для Югры — тема актуальна в силу исторических особенностей. Округ осваивался большим количеством приверженцев традиционного ислама, которые сейчас чаще других поддаются обработке со стороны агитаторов. Также в зоне риска — одинокие женщины. Они выходят замуж за террористов и уезжают с ними в зоны боевых действий. Занимаются там интендантством», — комментирует один из источников «URA.RU», знакомых с ситуацией.

Субботник в парке Вайнера. Екатеринбург, полевая кухня
Достаточно приготовить лишь кашу для боевиков, чтобы попасть под статью за участие в незаконных формированиях
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В целом, инсайдеры агентства отмечают, что в 2017 году зарегистрированы лишь единичные случаи перехода россиян из ХМАО на сторону боевиков. В частности, из Ханты-Мансийска таковых лишь двое. Это указанный выше мужчина и жительница Ханты-Мансийского района, уехавшая в Сирию вслед за мужем, о которой агентство сообщало ранее. До этого, в самом начале боевых действий России в арабской стране в 2015 году, ситуация складывалась иначе. Поток перебежчиков удалось остановить благодаря эффективным действиями правоохранительных органов в регионе.

Получить официальный комментарий в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области не удалось. В ведомстве агентству сообщили, что не располагают информацией относительно лиц, задерживаемых в аэропорту столицы Азербайджана.

Ранее, напомним, чеченские правозащитники заявили, что обнаружили в лагерях ИГИЛ в Мосуле и Багдаде пленниц из России. В одной из тюрем находилась жительница Нижневартовска Анастасия Трулева с тремя детьми. Женщин и детей вывезли в Ирак мужья, состоящие в запрещенной организации.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров