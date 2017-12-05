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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:01  05 декабря 2017 0

Свердловские власти продадут крупную птицефабрику, чтобы построить конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО»

Открытие WorldSkills Hi-Tech 2015 в Екатеринбурге, екатеринбург экспо
Расходы на строительство конгресс-центра равнозначны выручке от продажи птицефабрикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области 5 декабря 2017 года приняли программу управления госсобственностью на ближайшие три года.

Как заявил депутатам министр по управлению госимуществом Сергей Зырянов, ее доходная часть составит в 2018 году 802 млн рублей, в 2019 году — 1,8 млрд рублей, в 2020 году — 354,7 млн рублей.

В частности, в следующем году планируется объединение птицефабрик «Первоуральская» и «Свердловская», продажа акций АО «Уралагроснабкомплект» и АО «Совхоз Сухоложский». В 2019 году свердловские власти планируют выставить на торги птицефабрику «Рефтинская». Ожидается, что сумма сделки составит 1,4 млрд рублей.

Расходная часть программы составит в 2018 году 493,3 млн рублей, в 2019 году — 1,6 млрд рублей, в 2020 году — 31,9 млн рублей. В том числе в следующем году 409 млн рублей будет предоставлено «Корпорации развития Среднего Урала» на строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2019 году на эти же цели КРСУ будет выделено 1,49 млрд рублей.

Помимо этого, Свердловская область станет единственным владельцем АО ОЭЗ «Титановая долина». Региональное правительство безвозмездно получит 1 миллион его акций (33,5%) номинальной стоимостью 1000 рублей за каждую ценную бумагу.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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