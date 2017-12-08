Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова снялась в образе Хозяйки Медной горы из сказа Павла Бажова. Фотосессия прошла в рамках проекта «Герои времен», посвященном творчеству уральских писателей.
Снимки Михалкова разместила на своей страничке в соцсети Instagram, собрав за сутки более 6,5 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
«А что вы делаете в пятницу? Хотите провести время с пользой? Если да, то приглашаю вас на открытие уникальной фотовыставки „Герои времен“, посвященной творческому наследию писателей Урала», — отметила Михалкова.
«Прямо как из сказки. Вам очень идет этот образ», — прокомментировала фото одна из пользовательниц.
Ранее «URA.RU» писало о том, что звезда «Уральских пельменей» стала членом команды движения PutinTeam, созданного прославленным хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку российского президента Владимира Путина.