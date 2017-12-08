{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:37  08 декабря 2017 0

«Прямо как из сказки». Юлия Михалкова предстала перед поклонниками в новом образе. ФОТО

Проект люди - Марафонцы. Екатеринбург, михалкова юлия
Теледива представила публике новый проектФото: Александр Мамаев © URA.RU

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова снялась в образе Хозяйки Медной горы из сказа Павла Бажова. Фотосессия прошла в рамках проекта «Герои времен», посвященном творчеству уральских писателей.

Снимки Михалкова разместила на своей страничке в соцсети Instagram, собрав за сутки более 6,5 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

«А что вы делаете в пятницу? Хотите провести время с пользой? Если да, то приглашаю вас на открытие уникальной фотовыставки „Герои времен“, посвященной творческому наследию писателей Урала», — отметила Михалкова.

«Прямо как из сказки. Вам очень идет этот образ», — прокомментировала фото одна из пользовательниц.

Ранее «URA.RU» писало о том, что звезда «Уральских пельменей» стала членом команды движения PutinTeam, созданного прославленным хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку российского президента Владимира Путина.

1/2
Фото: страничка Юлии Михалковой в Instagram

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров