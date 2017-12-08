Ямал отметит день округа повсеместными концертами

Ямал готовится к празднику. Десятого декабря исполняется 87 лет со дня основания автономного округа. В ближайшие выходные торжества, приуроченные к празднику, пройдут во всех муниципалитетах региона. Запланированы концерты, фестивали, выставки, организованы встречи и викторины по истории автономного округа.
Главный концерт состоится на главной сцене Ямала в культурно-деловом центре Салехарда 9 декабря, где выступят Губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» и артисты Окружного центра национальных культур.
В Надымском Доме культуры «Прометей» праздник состоится уже в пятницу, 8 декабря. В программе красочное лазерное шоу, рассказывающее о становлении и развитии района.
Концертные программы пройдут в населённых пунктах Шурышкарского района. Сегодня, 8 декабря, в Центре досуга и народного творчества в селе Мужи состоится концерт «Шурышкарский, зимняя сказка».
В Сельском клубе деревни Ямгорт песни о Родине и о Ямале будут петь как на русском языке, так и на языках коренных народов Севера.
В Ноябрьска к празднику приурочили выставку «Ямал: вехи истории»: посетители смогут познакомиться с историей открытия зауральских земель, со «златокипящей» Мангазеей, Обдорским краем в период XVI—XIX веков, временем открытий богатейших запасов углеводородов.
Праздник непременно отмечают в детских садах, школах, библиотеках и музеях по всему округу. Детям рассказывают о истории региона, проводят концерты и викторины на знание истории родного края.
Губернатор округа поздравил всех ямальцев с праздником и отметил вклад каждого в развитие региона. «Благодарю каждую ямальскую семью за вклад в стабильное развитие округа, стремление сделать его территорией успеха, благополучия и процветания во славу Отечества! Здоровья всем, мира, добра и взаимопонимания!» — поздравил ямальцев Дмитрий Кобылкин, слова которого передает его пресс-служба.