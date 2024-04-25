Полпред Якушев оценил развитие креативных индустрий в регионах УрФО

В регионах УрФО внедряют стандарт развития креативных индустрий

25 апреля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Якушев ожидает рост доли креативных индустрий в экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев ожидает рост доли креативного сектора в экономике после внедрения регионального стандарта развития. Лучшие практики креативных индустрий применят в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. «Разработан региональный стандарт развития креативных индустрий: желание внедрить его выразили уже 55 субъектов России, в том числе пять регионов УрФО — это Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рассчитываю, что по итогу этой большой работы мы увидим рост доли сектора в экономике», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Стандарт развития рекомендует регионам создать опорную организацию для развития креативного сектора и подготовки кадров, поддержки экспорта и повышения спроса на работу предпринимателей. Перечень рекомендаций сформировали на базе практик Якутии, Москвы, Красноярского края, а также Ульяновской, Калининградской, Новгородской и Тюменской областей. Заявление полпред сделал после старта форума «Российская креативная неделя — Урал». Стратегические сессии и дискуссии проходят в Челябинске 24 и 25 апреля. На форуме выступят ведущие эксперты креативного бизнеса со всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев ожидает рост доли креативного сектора в экономике после внедрения регионального стандарта развития. Лучшие практики креативных индустрий применят в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. «Разработан региональный стандарт развития креативных индустрий: желание внедрить его выразили уже 55 субъектов России, в том числе пять регионов УрФО — это Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рассчитываю, что по итогу этой большой работы мы увидим рост доли сектора в экономике», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Стандарт развития рекомендует регионам создать опорную организацию для развития креативного сектора и подготовки кадров, поддержки экспорта и повышения спроса на работу предпринимателей. Перечень рекомендаций сформировали на базе практик Якутии, Москвы, Красноярского края, а также Ульяновской, Калининградской, Новгородской и Тюменской областей. Заявление полпред сделал после старта форума «Российская креативная неделя — Урал». Стратегические сессии и дискуссии проходят в Челябинске 24 и 25 апреля. На форуме выступят ведущие эксперты креативного бизнеса со всей России.