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07 декабря 2017
13:27  11 декабря 2017 0

В югорском городе дикий зверь напал на детей на территории больницы

Клипарт. Охота. Челябинск, охотник
На борьбу с диким соболем в Мегионе вызвали охотниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мегионе дикий соболь бегал по территории детской больницы «Жемчужинка». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в МКУ «Управление гражданской защиты населения», куда поступили данные о хищнике.

Лесной зверь бегал за детьми, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Информацию о соболе передали в охотничий клуб в Нижневартовск, а также в Росприроднадзор. По неофициальным данным, соболь успел скрыться до приезда охотников, однако на момент публикации получить подтверждение этим данным не удалось. В самой больнице «Жемчужинка» заявили, что вообще не обладают информацией о нападении соболя на детей.

Как ранее сообщало «URA.RU», это не первый случай в ХМАО, когда дикие животные появляются в городах. В Сургуте и Нижневартовске, например, диких лис видели в центральных районах. На автомобильных трассах также часто видят медведей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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