В югорском городе дикий зверь напал на детей на территории больницы

13:27 11 декабря 2017 0

На борьбу с диким соболем в Мегионе вызвали охотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мегионе дикий соболь бегал по территории детской больницы «Жемчужинка». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в МКУ «Управление гражданской защиты населения», куда поступили данные о хищнике.

Лесной зверь бегал за детьми, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Информацию о соболе передали в охотничий клуб в Нижневартовск, а также в Росприроднадзор. По неофициальным данным, соболь успел скрыться до приезда охотников, однако на момент публикации получить подтверждение этим данным не удалось. В самой больнице «Жемчужинка» заявили, что вообще не обладают информацией о нападении соболя на детей.

Как ранее сообщало «URA.RU», это не первый случай в ХМАО, когда дикие животные появляются в городах. В Сургуте и Нижневартовске, например, диких лис видели в центральных районах. На автомобильных трассах также часто видят медведей.