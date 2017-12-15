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15 декабря 2017
14 декабря 2017
02:37  15 декабря 2017 0

СМИ: Трамп предложил продать российскую дипсобственность в США

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональда Трампа убедили не возвращать России изъятую в США недвижимостьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не станет возвращать России ранее изъятые две дипломатические дачи [в штатах Нью-Йорк и Мэриленд], озвучив идею продать их и передать вырученные деньги в американскую казну.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов, Трамп, заняв пост президента 20 января, просил помощников рассмотреть вопрос об отмене некоторых антироссийских санкций. В частности, речь шла об ограничениях за «вмешательство Кремля в избирательную кампанию» в США, которые были введены в конце декабря 2016 года Бараком Обамой.

Изначально Трамп склонялся к тому, чтобы вернуть недвижимость россиянам, однако ФБР убедило американского лидера в том, что РФ использовала эти объекты для шпионажа. После этого от идеи возврата дач он отказался озвучив идею пополнить казну за счет их продажи.

После избрания Дональда Трампа президентом США его предшественник Барак Обама ввел в отношении ФСБ и генштаба ВС России санкции. В это же время, как напоминает телеканал 360, было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов и аресте загородных объектов дипсобственности.

Сергей Демин
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