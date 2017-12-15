СМИ: Трамп предложил продать российскую дипсобственность в США

02:37 15 декабря 2017 0

Дональда Трампа убедили не возвращать России изъятую в США недвижимость Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не станет возвращать России ранее изъятые две дипломатические дачи [в штатах Нью-Йорк и Мэриленд], озвучив идею продать их и передать вырученные деньги в американскую казну.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов, Трамп, заняв пост президента 20 января, просил помощников рассмотреть вопрос об отмене некоторых антироссийских санкций. В частности, речь шла об ограничениях за «вмешательство Кремля в избирательную кампанию» в США, которые были введены в конце декабря 2016 года Бараком Обамой.

Изначально Трамп склонялся к тому, чтобы вернуть недвижимость россиянам, однако ФБР убедило американского лидера в том, что РФ использовала эти объекты для шпионажа. После этого от идеи возврата дач он отказался озвучив идею пополнить казну за счет их продажи.

После избрания Дональда Трампа президентом США его предшественник Барак Обама ввел в отношении ФСБ и генштаба ВС России санкции. В это же время, как напоминает телеканал 360, было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов и аресте загородных объектов дипсобственности.