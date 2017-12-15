17:22 15 декабря 2017 0

Владимир Якушев сказал, что делать, чтобы регион не «провалился» в 2018 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменской области необходимо формировать новый инвестиционный портфель, в противном случае регион ожидает «серьезное западение». Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на расширенном заседании правительства Тюменской области, в ходе которого подвели итоги развития региона в 2017 году.

Серьезным вызовом губернатор назвал завершение крупнейших инвестиционных проектов в регионе — строительства «ЗапСибНефтехима» СИБУР и Антипинского НПЗ. Это произойдет уже в 2018—2019 годах. Владимир Якушев напомнил, что пора формировать новый инвестиционный портфель: «Нужно формировать свой инвестиционный портфель, таким образом, чтоб мы не провалились, чтоб поддерживать высокую базу. (…) В противном случае у нас будет серьезное западение, и тогда все остальные показатели тоже начнут западать, и все реально происходящее в нашем регионе тоже. Это должно стимулировать нас на очень планомерную, эффективную и серьезную работу», — подчеркнул губернатор.

В целом же губернатор назвал 2017 год плодотворным и насыщенным: «Несмотря на все трудности, год получился достаточно плодотворным и насыщенным на достижения и открытия. Начали мы с открытия нового аэропорта в Тюмени, десятков новых и модернизированных крупных и малых производств, лидирующих позиций в национальном инвестиционном рейтинге», — сказал Владимир Якушев.

Заместитель губернатора Вадим Шумков отметил, что в этом году в Тюменской области завершается реализация 21 нового крупного инвестпроекта и регион продолжит работу над новыми проектами в разных сферах. По данным Шумкова, индекс промышленного производства составил 101,5% к прошлому году. На эти показатели экономического развития региона серьезно влияет «эффект накопленной высокой базы». «Мы выросли почти втрое за предыдущие 10 лет. Постоянно такими темпами расти невозможно. Есть факторы макроэкономики, на которые мы влиять не в силах, либо наше влияние очень ограничено», — сообщил заместитель губернатора. В планах у правительства реализация новой региональной программы «Повышение конкурентноспособности региональной экономики», которая предполагает работу по улучшению производительности труда и стимулированию спроса. Среди показателей, которые в этом году пошли вниз, заместитель губернатора назвал снижение добычи полезных ископаемых на 10%. Однако, по его мнению, ничего страшного в этом нет, поскольку связано с выполнением обязательств соглашения России с OPEC.

По объемам инвестиций на душу населения Тюмень существенно опережает средние показатели в России — в Тюмени — 183,7 тыс. рублей, в России — 108,3.