18:30 20 декабря 2017 0

Налоговики требуют с пенсионера 14 миллионов рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уральский бизнесмен, с которого тюменские налоговики пытаются получить больше 14 миллионов рублей, пожаловался в Европейский суд по правам человека. Пока ЕСПЧ разбирается с документами, «долг» предпринимателя Сергея Леонова вырос вдвое: ровно такие же претензии к нему предъявила налоговая служба Курганской области, а местный суд, по словам адвоката уральца, и вовсе «забыл» российские законы.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» Сергей Леонов, в 2009 году он как индивидуальный предприниматель взял в банке кредит и купил базы на улице Ветеранов Труда, 58/4 и 58/5 в Тюмени. Помещения Леонов сразу же сдал коммерческой фирме и до 2014 года исправно получал за них арендную плату и платил полагающиеся налоги — никаких претензий за это время тюменские налоговики к нему не выдвигали.

Тюменец заплатил подоходный налог, но ИФНС насчитала ему долг еще в 14 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«К 2014 году аренда стала убыточной, и я решил продать базы, чтобы рассчитаться с долгами, — рассказал собеседник агентства. — Закрыл ИП, базы продал и, поскольку сам юридического образования не имею, написал в налоговую инспекцию №1 Тюмени письмо с просьбой разъяснить, какие налоги с продажи я должен уплатить».

В ответе на письмо (имеется в распоряжении редакции), подписанном замначальника П.В. Беляевым, бизнесмену, в частности, объяснили, что «доходы, полученные от продажи имущества, которое непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности, подлежат включению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц».

Пенсионер Леонов заплатил подоходный налог, а оставшихся от продажи баз денег хватило для того, чтобы погасить кредит в банке. Полгода тюменец жил спокойно — а весной 2015 года был шокирован претензиями налоговиков: в ИФНС №1 решили, что с суммы, вырученной от продажи базы, Леонов должен заплатить еще и налог на добавленную стоимость, а кроме того — штрафы и пени. Общая сумма, на которую «попал» тюменец, превышает 14,2 миллиона рублей.

В Макушинском районном суде Курганской области приняли решение, удивившее юристов Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Требования налоговой оказались неожиданными, а больше всего поразило начисление штрафа, поскольку действовал я точно по письму ИФНС», — говорит Леонов. Тюменец обратился в областной арбитражный суд, который признал незаконным начисление пеней и штрафов, но саму сумму налоговой недоимки в 10 миллионов рублей отменять не стал. Это решение обжаловали и налоговики, и бизнесмен — в итоге Омский восьмой арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение ИФС по доначислению налога. Следующий раунд остался за налоговиками: кассационная инстанция в Тюмени признала законными и налог, и пени, и штрафы.

Пока шли суды, Сергей Леонов перебрался из Тюмени в Курганскую область, на родину, к родственникам. Следующие суды прошли уже там, и эти решения изумили и самого пенсионера, и юристов. «Макушинский районный суд Курганской области не обратил внимания на то, что пропущен срок исковой давности. По закону, суд вообще не мог принимать заявление ИФНС до тех пор, пока этот срок по ходатайству налоговиков не будет восстановлен, — говорит Леонов. — Мы указывали на это во время заседания, но суд проигнорировал эти возражения. Ситуация запредельная, суд просто не соблюдает российские законы».

«Я считаю, что это судебная ошибка, — отметил в разговоре с корреспондентом „URA.RU“ кандидат юридических наук, доцент кафедры Тюменского госуниверситета Владимир Попов. — Ошибок сейчас, к сожалению, очень много. Непонятно, либо они носят умышленный характер, либо они складываются в результате непрофессионализма самих судей. Но все это, несомненно, влияет на общее состояние правосудия».

В поисках справедливости тюменско-курганский бизнесмен дошел до Верховного суда России, однако и там было принято решение в пользу пополнения бюджета. В итоге защита Сергея Леонова подала жалобу в ЕСПЧ. Пока Европейский суд рассматривает документы, претензии к бизнесмену на ту же сумму выставила и Межрайонная ИФНС России № 7 по Курганской области. Местные налоговики решили, что 14 миллионов рублей теперь должны пойти в курганский бюджет, поскольку мужчина сменил место жительства и оказался в их юрисдикции.

Пенсионер Сергей Леонов за годы работы в строительной отрасли заслужил не только награды и звание Почетного строителя России, но и подорвал здоровье. Теперь же из-за нервов в связи с этой ситуацией, отмечает он, начались проблемы с ногой — пенсионер передвигается с палочкой и без большой необходимости из дома не выходит. «Я не хочу платить, потому что это незаконно, — говорит Леонов. — Я не могу понять, почему с меня выжимают эти деньги? Сейчас рассказывают, что грядет налоговая амнистия, но зачем мне амнистия, если я невиновен?».

В УФНС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пресс-секретарь управления находится в отпуске, и посоветовали направить письменный запрос через сайт налоговой службы. В канцелярии УФНС подтвердили, что запрос получен.