Бесплатное порно может исчезнуть из интернета

В США интернет-провайдеры могут начать вводить дополнительную плату за просмотр порносайтов. К этому ведет отмена сетевой нейтральности, за которую проголосовали члены Федеральной комиссии по связям США 14 декабря.
Согласно принципу сетевой нейтральности, провайдеры не дают каких-либо привилегий отдельным ресурсам и брендам. Но после отмены закона владельцы телекоммуникационных компаний могут ввести дополнительную плату взамен быстрого доступа к ресурсам, пишет агентство Nation News.
По мнению экспертов, первыми пострадают от нововведения пользователи порносайтов. Крупные провайдеры ограничат быстрый доступ к ресурсам с фильмами для взрослых. Любители такого контента смогут смотреть его только за дополнительную плату, сообщает телеканал 360.
Эксперты называют отмену сетевой нейтральности в США первым шагом на пути воцарения консервативного режима в Америке. По прогнозам, изменения приведут к серьезным ограничениям контента на многих ресурсах и даже к полному исчезновению бесплатных порнофильмов.