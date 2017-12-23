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23 декабря 2017
13:19  23 декабря 2017 8

Бесплатное порно может исчезнуть из интернета

Платформа: Оценка социальной политики правительства россиянами. Москва, айпад, график, эротика, поляков леонид, голые попы
Пользователям придется платить за быстрый доступ к порносайтамФото: Владимир Андреев © URA.RU

В США интернет-провайдеры могут начать вводить дополнительную плату за просмотр порносайтов. К этому ведет отмена сетевой нейтральности, за которую проголосовали члены Федеральной комиссии по связям США 14 декабря.

Согласно принципу сетевой нейтральности, провайдеры не дают каких-либо привилегий отдельным ресурсам и брендам. Но после отмены закона владельцы телекоммуникационных компаний могут ввести дополнительную плату взамен быстрого доступа к ресурсам, пишет агентство Nation News.

По мнению экспертов, первыми пострадают от нововведения пользователи порносайтов. Крупные провайдеры ограничат быстрый доступ к ресурсам с фильмами для взрослых. Любители такого контента смогут смотреть его только за дополнительную плату, сообщает телеканал 360.

Эксперты называют отмену сетевой нейтральности в США первым шагом на пути воцарения консервативного режима в Америке. По прогнозам, изменения приведут к серьезным ограничениям контента на многих ресурсах и даже к полному исчезновению бесплатных порнофильмов.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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