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Главные новости Челябинской области
17:46  25 декабря 2017 1

Челябинские «соколы Жириновского» сменили лидера. Новый шеф идет по стопам губернатора

Общественно политический вернисаж. Челябинск., пашин виталий, жириновский владимир
Виталий Пашин передает бразды правления региональным отделением ЛДПР Алексею ФедоровуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин сложил полномочия координатора регионального отделения ЛДПР. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», исполняющим обязанности лидера южноуральской ячейки партии стал 37-летний уроженец Магнитогорска Алексей Федоров.

Кандидатура Федорова рекомендована высшим советом партии и на региональной конференции в середине января будет утверждена уже без статуса и. о. Как пояснил Виталий Пашин, устав ЛДПР запрещает руководить областной ячейкой более двух сроков, поэтому он не может претендовать на должность. Кроме того, как депутат Госдумы, он много времени проводит в Москве.

Алексей Федоров
Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения ЛДПР

«Я остаюсь куратором Челябинской и Курганской областей от фракции ЛДПР. А Федоров — молодой, перспективный, активный, настоящий, наш человек. У меня лично нет сомнений, что на конференции утвердят его кандидатуру», — сказал Виталий Пашин.

Примечательно, что уроженец поселка Гумбейский Нагайбакского Алексей Федоров окончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности «обработка металлов давлением», как и губернатор Борис Дубровский.

Сергей Леонов
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