10 мая 2025

Полмиллиона челябинцев участвовали в праздновании 80-летия Великой Победы

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На территории области прошло 268 массовых мероприятий
На территории области прошло 268 массовых мероприятий Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинской области состоялось 268 мероприятий, объединивших порядка 500 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.  

«Всего праздничные мероприятия охватили 62 муниципальных образования Южного Урала. Торжества, включавшие военные парады, концерты, памятные акции и шествия, прошли в десятках населенных пунктов. В Челябинске организовали интерактивное театрализованное представление и телемост с военнослужащими — участниками СВО», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Для обеспечения безопасности 9 мая в регионе привлекли более 7,5 тысяч сотрудников полиции, а также силы Росгвардии, частных охранных служб, народных дружин и казачьих формирований. Все мероприятия прошли без нарушений. 

На параде 9 мая челябинский радиозавод «Полет», входящий в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех, поставил региону модернизированные комплексы для противодействия беспилотникам. Инженеры предприятия модернизировали изделия, исходя из особенностей охраны правопорядка массовых мероприятий.

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В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинской области состоялось 268 мероприятий, объединивших порядка 500 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.   «Всего праздничные мероприятия охватили 62 муниципальных образования Южного Урала. Торжества, включавшие военные парады, концерты, памятные акции и шествия, прошли в десятках населенных пунктов. В Челябинске организовали интерактивное театрализованное представление и телемост с военнослужащими — участниками СВО», — отмечает пресс-служба ведомства.  Для обеспечения безопасности 9 мая в регионе привлекли более 7,5 тысяч сотрудников полиции, а также силы Росгвардии, частных охранных служб, народных дружин и казачьих формирований. Все мероприятия прошли без нарушений.  На параде 9 мая челябинский радиозавод «Полет», входящий в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех, поставил региону модернизированные комплексы для противодействия беспилотникам. Инженеры предприятия модернизировали изделия, исходя из особенностей охраны правопорядка массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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