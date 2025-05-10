Полмиллиона челябинцев участвовали в праздновании 80-летия Великой Победы

В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинской области состоялось 268 мероприятий, объединивших порядка 500 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Всего праздничные мероприятия охватили 62 муниципальных образования Южного Урала. Торжества, включавшие военные парады, концерты, памятные акции и шествия, прошли в десятках населенных пунктов. В Челябинске организовали интерактивное театрализованное представление и телемост с военнослужащими — участниками СВО», — отмечает пресс-служба ведомства.
Для обеспечения безопасности 9 мая в регионе привлекли более 7,5 тысяч сотрудников полиции, а также силы Росгвардии, частных охранных служб, народных дружин и казачьих формирований. Все мероприятия прошли без нарушений.
На параде 9 мая челябинский радиозавод «Полет», входящий в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех, поставил региону модернизированные комплексы для противодействия беспилотникам. Инженеры предприятия модернизировали изделия, исходя из особенностей охраны правопорядка массовых мероприятий.
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