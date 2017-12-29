В пятницу, 29 декабря, предпринята попытка незаконного вывода имущества МУП «Челябинскавтотранс». В шесть часов вечера к базе на улице Молодогвардейцев подъехали семь КАМАЗов, в которые стали загружать имущество, обанкроченного МУПа.
Как стало известно «URA.RU», речь идет о подъемниках к автобусам и прочей продукции. Руководство ООО «Общественный Городской Транспорт», учредителем которого является мэрия Челябинска, вызвало полицию. По некоторым данным, попытку вывоза хотели осуществить фирмы, аффилированные депутатом городской думы Челябинска Станиславом Новичихиным. В полиции и администрации Челябинска отказались комментировать ситуацию.
Подвижной состав и недвижимость обанкроченного МУП «Челябинскавтотранс» выкупило ООО «Городской общественный транспорт». Об этом стало известно 11 декабря. По результатам торгов муниципалитету отошли 200 автобусов и недвижимость на улице Молодогвардейцев.