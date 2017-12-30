Взрыв бытового газа на Урале привел к четырем жертвам

22:22 30 декабря 2017 0

Ребенок получил ожог первой степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из домов в селе Галкинское Камышловского района произошел взрыв бытового газа. Пострадало четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 2009 года рождения.

По предварительной информации, инцидент произошел в частном доме, во время замены газового баллона-раздался хлопок и произошел взрыв. Пострадавшие жильцы были госпитализированы в больницу города Камышлов. У ребенка ожог первой степени. На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает, сообщает источник «URA.RU» в экстренном ведомстве. Разрушений дома нет, но выбиты стекла.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 30 декабря взрыв в жилом доме произошел в городе Сургуте. Местная жительница решила приготовить мясо на открытом огне и полила сковородку спиртом из бутылки. Ударной волной выбило оконную раму.