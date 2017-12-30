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Главные новости Югры
18:21  30 декабря 2017 4

Югорчанка взорвала квартиру, пожарив к Новому году мясо с водкой. ФОТО, ВИДЕО

Встреча фермеров. Екатеринбург, еда, мясо, бивштекс, сковородка
Подготовка к празднику идет полным ходом. Есть первые жертвыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многоэтажке в Сургуте произошел взрыв. Виновницей стала одна из жительниц дома, незадачливая кухарка, готовившая блюдо к новогоднему столу.

Инцидент произошел днем 30 декабря в жилом доме по улице Киртбая, 18. Проживающая на 9-м этаже женщина решила пожарить мясо на открытом огне и подлила на сковороду водку. Вспыхнул огонь. Ударной волной выбило оконные рамы. Движение по улице Киртбая было временно ограниченно. Женщина госпитализирована с ожогами.

По информации портала «К-Информ», изначально пострадавшая добавила в сковородку спирт, чтобы поджарить курицу на открытом огне. Когда пламя стало угасать, женщина подлила водку.

Ранее агентство Nation News опубликовало самые простые и вкусные рецепты для встречи Нового 2018 года.

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Фото: Соцсети

Семен Гринберг
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