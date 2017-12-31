18:11 31 декабря 2017 6

Подписчики считают, что Анастасии Волочковой пора сменить позу Фото со странички Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова разместила на своей страничке в Instagram фото очередного шпагата — на этот раз на фоне новогодней елки. Подписчики раскритиковали звезду за неопрятный вид и неуместную позу.

«Вроде нормальная женщина, но задолбала со своими шпагатами», — упрекает один из подписчиков и тут же поздравляет Анастасию с праздником. «Мне нравится ваше очень опухшее лицо. Осторожней на лестнице», — иронизирует другой. «Ужас, совсем умом тронулась от одиночества», — комментирует еще один подписчик. «Бросайте пить — лицо уже тяжело исправить», — отмечают пользователи приложения.

Однако много и таких, кто искренне желает Анастасии счастья в Новом году. «Настя молодец!» — есть и такие отзывы.