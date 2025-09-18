Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о подробностях программы неизвестна, указано в материале СМИ
Информация о подробностях программы неизвестна, указано в материале СМИ Фото:

В Пентагоне завершена разработка программы систем противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом написали в иностранных СМИ.

«Генерал космических войск Майкл Гютлейн, четырехзвездный генерал, возглавляющий усилия президента Дональда Трампа по созданию сети воздушной и космической противоракетной обороны „Золотой купол“, завершил разработку проекта программы», — указано в материале Bloomberg. Другая информация о подробностях программы не названа.

Система «Золотой купол» представляет собой проект по созданию группировки, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, основной задачей которой станет осуществление глобального контроля за ракетными запусками. Помимо этого, предусмотрено формирование отдельной группы из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными комплексами для перехвата ракет в космосе. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что возможности «Золотого купола» могут быть задействованы не только в целях обороны, но и для проведения наступательных операций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пентагоне завершена разработка программы систем противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом написали в иностранных СМИ. «Генерал космических войск Майкл Гютлейн, четырехзвездный генерал, возглавляющий усилия президента Дональда Трампа по созданию сети воздушной и космической противоракетной обороны „Золотой купол“, завершил разработку проекта программы», — указано в материале Bloomberg. Другая информация о подробностях программы не названа. Система «Золотой купол» представляет собой проект по созданию группировки, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, основной задачей которой станет осуществление глобального контроля за ракетными запусками. Помимо этого, предусмотрено формирование отдельной группы из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными комплексами для перехвата ракет в космосе. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что возможности «Золотого купола» могут быть задействованы не только в целях обороны, но и для проведения наступательных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...