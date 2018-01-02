На Украине цены на бензин подскочили на 20%

Аналитики подсчитали изменения в стоимости топлива за 2017 год
На Украине за 2017 год средние розничные цены на бензин увеличились на 19,2—20,1%, подсчитали аналитики консалтинговой компании «А-95».
Кроме того, средние розничные цены на дизтопливо за минувший год возросли на 22,6%, пишет RT. При этом цены на сжиженный углеводородный газ (LPG) по итогам года показали увеличение всего на 2,9%.
Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что цены на бензин в России вырастут с 1 января 2018 года из-за роста акцизов. Эксперты отметили увеличение стоимости топлива вплоть до 55 рублей за один литр.