Путин встретит Рождество не в Москве

Президент примет участие в рождественском богослужении
Президент России Влавдимир Путин встретит Рождество не Москве. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что Путин по традиции встретит Рождество не в столице. «Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Также традиционно это будет не в Москве», — отметил Песков. В каком именно храме Путин посетит литургию, пресс-секретарь не уточнил.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Абакан.Источник в правительстве Хакасии передал, что президент проведет рождественские праздники в республике. Компанию Путину составит глава Минобороны Сергей Шойгу, писало «Федеральное агентство новостей».