Экс-президента Ирана задержали за призывы к протестам

В Иране задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад за поддержку антиправительственных протестов. Об этом со ссылкой на источники в Тегеране сообщила газета Al-Quds Al-Arabi.
Инцидент произошел во время визита в Шираз по распоряжению верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, передает ТАСС. Власти приняли такое решение в связи с заявлениями Махмуда Ахмадинежада на антиправительственных протестах. В Тегеране их рассматривают как призыв к «разжиганию беспорядков».
По данным местных СМИ, экс-президент на митинге в Бушере 4 января заявил, что «люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)», а также обвинил главу государства в отдалении от проблем народа и присвоении «монополии на общественное богатство».
Как писало «URA.RU» ранее, 2 января стало известно, что число погибших в ходе массовых беспорядков в Иране выросло до 20 человек. Акции протеста начались 28 декабря, за три дня было задержано около 450 участников митингов. Власти США поддержали протестующих: по словам американского президента Дональда Трампа, в Иране «настало время для перемен». В МИД России заявили о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в стране.