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07 января 2018
Главные новости Москвы
15:34  07 января 2018 0

Экс-президента Ирана задержали за призывы к протестам

В заявлениях Махмуда Ахмадинежада увидели призыв к «разжиганию беспорядков»Фото: Wikimedia Commons

В Иране задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад за поддержку антиправительственных протестов. Об этом со ссылкой на источники в Тегеране сообщила газета Al-Quds Al-Arabi.

Инцидент произошел во время визита в Шираз по распоряжению верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, передает ТАСС. Власти приняли такое решение в связи с заявлениями Махмуда Ахмадинежада на антиправительственных протестах. В Тегеране их рассматривают как призыв к «разжиганию беспорядков».

По данным местных СМИ, экс-президент на митинге в Бушере 4 января заявил, что «люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)», а также обвинил главу государства в отдалении от проблем народа и присвоении «монополии на общественное богатство».

Как писало «URA.RU» ранее, 2 января стало известно, что число погибших в ходе массовых беспорядков в Иране выросло до 20 человек. Акции протеста начались 28 декабря, за три дня было задержано около 450 участников митингов. Власти США поддержали протестующих: по словам американского президента Дональда Трампа, в Иране «настало время для перемен». В МИД России заявили о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в стране.

Юрий Викторов
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