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08 января 2018
07 января 2018
03:11  08 января 2018 0

В Сирии прогремела серия взрывов. СМИ сообщили о 30 погибших и 70 пострадавших

США, комета,метеор,сирия, Сирия, Дамаск, мусульманка, городской пейзаж
СМИ сообщили о нескольких десятках жертв взрывовФото: depositphotos.com © URA.RU

В сирийском городе Идлиб прогремела серия взрывов. Террористы подорвали два автомобиля, в результате погибли около 30 и пострадали около 70 человек.

Один автомобиль, как пишет «Федеральное агентство новостей», был припаркован рядом с супермаркетом «Аль-Мири», второй — возле штаба одного из радикальных формирований, которые действуют в провинции Идлиб.

На данный момент точной информации о количестве жертв нет, как и подробностей произошедшего. Некоторые иностранные СМИ сообщили о двух взрывах, некоторые — о четырех. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее, как напоминает RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе является наиболее сложной в Сирии из-за действий находящихся там боевиков.

Сергей Демин
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