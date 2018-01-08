В сирийском городе Идлиб прогремела серия взрывов. Террористы подорвали два автомобиля, в результате погибли около 30 и пострадали около 70 человек.
Один автомобиль, как пишет «Федеральное агентство новостей», был припаркован рядом с супермаркетом «Аль-Мири», второй — возле штаба одного из радикальных формирований, которые действуют в провинции Идлиб.
На данный момент точной информации о количестве жертв нет, как и подробностей произошедшего. Некоторые иностранные СМИ сообщили о двух взрывах, некоторые — о четырех. Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее, как напоминает RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе является наиболее сложной в Сирии из-за действий находящихся там боевиков.