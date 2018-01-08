Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении
На Камчатке с 3 января не прекращает свою активность вулкан Ключевской. Утром 8 января ученые зафиксировали на вулкане выброс пепла на высоту до 6,5 км.
«Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении», — цитирует RT камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Ключевской — действующий стратовулкан на востоке Камчатки высотой 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Предыдущее извержение Ключевского происходило со 2 марта по 30 августа 2017 года, уточняет «Интерфакс».
Ключевской не успокаивается с начала года