«Готовится провокация». В Пермском крае подростки забрали подписные листы за Явлинского

В Краснокамске в Пермском крае у сборщика подписей за выдвижение Григория Явлинского в президенты отобрали бланки. Впрочем, как стало известно «URA.RU», «яблочники» уже смогли привлечь 1000 сторонников своего кандидата.
Лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова в партийной группе в Facebook сообщила, что накануне в Краснокамске двое подростков забрали пачку подписных листов у пожилой женщины, собиравшей подписи избирателей за выдвижение в президенты Григория Явлинского. Для чего эти бланки нужны молодым людям — неизвестно.
«Вполне возможно, что готовится провокация. В прошлом году таким же образом в качестве провокации штаб бывшего мэра Краснокамска, единоросса [Юрия] Чечеткина издал фальшивую программу лидера пермского „Яблока“ Ольги Колоколовой, в которой она якобы предлагала закрыть школы и урезать зарплаты бюджетникам. Остерегайтесь провокаций», — написала «яблочница».
Корреспонденту «URA.RU» Ольга Колоколова пояснила, что сборщица первоначально не придала значения инциденту, поэтому не обратилась в полицию. Сейчас в Прикамье продолжается сбор подписей в поддержку Явлинского. По словам Колоколовой, у штаба уже есть 1000 подписей избирателей из запланированных 2500.
Кандидаты в президенты России, напомним, могут вести сбор подписей в свою поддержку до 30 января. Выборы пройдут 18 марта. Каждому кандидату (за исключением выдвиженцев от парламентских партий) необходимо собрать в свою поддержку подписи 300 тысяч избирателей. В настоящее время в Пермском крае помимо Григория Явлинского работают сборщики подписей действующего главы государства Владимира Путина. Также в Перми по улице Снайперов, 16 ведется сбор подписей в поддержку выдвижения Ксении Собчак (от партии «Гражданская инициатива»), хотя официального представительства у кандидата в регионе нет — действует «народный штаб».