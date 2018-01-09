Для жителей Прикамья, желающих поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты, организованы точки сбора подписей. Как стало известно «URA.RU», уже работают 10 таких пунктов.
Во вторник, 9 января, началась активная стадия сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Кандидат является самовыдвиженцем, однако его публично поддержала «Единая Россия». Именно партия власти организовала в Прикамье 10 пикетов, в ходе которых ведется сбор подписей избирателей.
«Организатором процедуры является избирательный штаб кандидата, а мы осуществляем помощь в сборе подписей», — подтвердил «URA.RU» руководитель регионального исполкома единороссов Вячеслав Григорьев. Пикеты продлятся с 12:00 до 20:00.
Подписи собирают в основном в торговых центрах. В Перми это «Колизей Atrium», Green Plaza, «Семь чудес», а также Пермская ярмарка, общественные центры Мотовилихинского и Свердловского районов и приемная «Единой России». Также пикеты проходят в торговых центрах Березников (ЦУМ), Губахи (универмаг «Губаха) и Чернушки („Юбилейный). Необходимо собрать не более 7500 подписей.
Также в Перми по улице Снайперов, 16 ведется сбор подписей в поддержку выдвижения Ксении Собчак (от партии «Гражданская инициатива»), хотя официального представительства у кандидата в регионе нет. На сайте Собчак указано, что в столице Прикамья работает «народный штаб», возникший по инициативе сторонников телеведущей. Ранее региональное отделение «Яблока» начало сбор подписей для выдвижения Григория Явлинского.
Выборы президента пройдут, напомним, 18 марта. Каждому кандидату (за исключением выдвиженцев от парламентских партий) необходимо собрать в свою поддержку подписи 300 тысяч избирателей. Сбор подписей продлится до 30 января, затем документы должны быть сданы в Центризбирком.