18:27 19 января 2018 3

Владелец сайта получал от коммерсантов угрозы о закрытии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прекратил работу новостной портал rupolit.net. Причиной называют блокировку со стороны Роскомнадзора, какие-либо подробности пока неизвестны. В социальных сетях появилась информация, что ресурс заблокировали за «попадание в федеральный список экстремистских материалов».

«Это беспредел, непонятно за что блокировали, — сказал „URA.RU“ владелец закрытого сайта Александр Устинов. — Были коммерсанты, которые угрожали через людей, что нас закроют. Но это норма журналистской работы. [Предприниматель] Андрей Биржин, например, обещал заблокировать. Будем обращаться в суд, оспаривать это». На запрос «URA.RU» в Роскомнадзоре ответили: «Доступ к сайту ограничивается на основании требования Генпрокуратуры».

Пока, по всей видимости, Устинов продолжит оставлять свои сообщения только на просторах мессенджера Telegram, где на него подписаны более 30 тысяч человек. Осенью прошлого года telegram-канал «Устинов троллит» взбудоражил московскую политическую тусовку. Его автора за активное жонглирование фамилиями Алексея Дюмина, Эллы Памфиловой и Алексея Громова готовы были считать «уральским незыгарем».

Устинов появился на медианебосклоне в 2014 году с порталом «Свинсайдер» (Свердловский инсайдер). Следующим его проектом стал «Устав.ком», который попал в мониторинг администрации президента, как отражающий ситуацию в территории. В 2017 году ресурс был продан семье свердловского коммуниста, ныне депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера. Устинов тут же создал сайт «Руполит.нет» и продолжил писать на прежние темы, активно добавляя к ним федеральную повестку.

«Как известно, я был создателем хорошо знакомого читателям проекта. Идеологом, дизайнером, медиаменеджером, зиц-председателем, директором и всем на свете кем только можно быть в проекте. Нужно понимать, что, запустив и реализовав такой проект, трудоустроиться куда-либо довольно сложно. В этой связи я решил, что поскольку на работу, как обещали, меня не берут, то нужно временно создать рабочее место для себя вновь и заняться тем, что я хорошо умею. Фактически, мне не оставили других возможностей», — рассказывал о себе Устинов в одном из интервью.

Параллельно с сайтом стал экспериментировать с telegram-каналами. Создавал компромат-ресурсы для политиков, в том числе скандальному экс-депутату Антону Бакову.

За время работы Устинов нажил много недругов. Поэтому сообщение о том, что его сайт заблокирован, вызвало эмоциональную реакцию со стороны ряда авторов в telegram-каналах. Они считают, что Устинов на своем сайте не ставил целью информировать читателей о чем-либо, а целенаправленно занимался сливом компромата на определенных людей.