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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
16:33  01 февраля 2018 4

В Тюмени объявлен в розыск экс-проректор опорного вуза страны

Экс-проректор ТИУ Александр Ошибков скрывается от судаНиколай Бастриков

Центральный районный суд Тюмени по ходатайству государственного обвинителя 1 февраля объявил в розыск бывшего проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Как пояснили в пресс-службе Центрального суда, объявление в розыск и заключение под стражу экс-проректора связано с неявкой Ошибкова в суд 19 января, после чего было вынесено постановление о его принудительном приводе. Однако сегодня постановление суда не было выполнено — местонахождение Ошибкова неизвестно.

После того, как Ошибкова не смогли доставить в суд, его объявили в розыск
Николай Бастриков

Экс-прокурор ТИУ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в трех эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Совместно с Ошибковым по делу проходит заместитель генерального директора ООО «М-ГРУПП» Алексей Феодоров. Преступления, о которых идет речь, по версии следствия, были совершены 2015 году, когда Ошибков был директором департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета (впоследствии переименован в ТИУ — прим. ред.)

В июле 2015 года Ошибков формально трудоустроил в подразделение вуза, на экспериментальный завод буровой техники, двух своих подчиненных сотрудниц и подругу жены, а также незаконно приказал одной из них каждый месяц готовить документы для стимулирующих выплат фиктивным работникам и директору завода. Получив на карточки деньги, все эти люди снимали их и отдавали Ошибкову. Ущерб вузу оценен в два миллиона рублей.

В апреле 2016 года Ошибков, по версии следствия, незаконно получил от сделки с ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», учредителем которого являлся вуз, девять миллионов рублей. Фирма выполняла проектные работы для нефтяной компании. Ошибков же от имени вуза заключил договор на такие же работы с ООО «М-ГРУПП» — его подписал замгендиректора Феодоров. Хотя «М-ГРУПП» фактически работы по договору не выполняла, в 2016 году ТГНГУ перечислил фирме больше 10 миллионов рублей. Девять из них забрал Ошибков, миллион достался Феодорову.

Еще один эпизод обвинения в мошенничестве касается ООО «Тюменская буровая компания», гендиректором которой с 2014 года был Ошибков. Под видом продажи вузу принадлежавшего компании мобильного бурового комплекса МБК-160 Ошибков также решил провести незаконную сделку на куда более крупную сумму более 100 миллионов рублей. В ходе ряда махинаций вуз так и не получил буровую установку, однако перечислил 169 миллионов рублей ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ в качестве погашения долга „Тюменской буровой компании“. После этого Ошибков совместно с Егором Орловым (был трудоустроен гендиректором „Тюменской буровой компании“) забрали 100 миллионов рублей обратно, в „Тюменскую буровую компанию“, под видом договора займа, заключенного между ООО „НИПИ ‚Нефтегазпроект‘ и буровой компанией.

В октябре 2017 года Центральный районный суд Тюмени признал Егора Орлова виновным по двум эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ (афера с буровым комплексом и займом 100 млн рублей) и приговорил его к четырем годам заключения в колонии общего режима. Приговор был обжалован осужденным. Александру Ошибкову за совершенные деяния по ч.1 ст. 285 и ч.4 ст. 159 УК РФ грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «URA.RU» писало о том, что уголовные дела возбуждены уже против трех руководителей нефтегазового университета и что Ошибкову грозит до 10 лет тюрьмы.

Наталья Двизова
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