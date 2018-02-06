Сантехнический «спортивный» снаряд нашли в Тракторозаводском районе
Житель Челябинска опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой неизвестные приклеили унитаз на место баскетбольного кольца. Необычный спортивный снаряд появился в Тракторозаводском районе. По словам автора снимка, объект расположен на улице Мамина.
«Русская смекалка у нас развита на все 200%», — отметили в комментариях пользователи соцсети. Другие пообещали обязательно сходить, посмотреть на «кольцо» вживую.
Комментаторы также активно интересовались, каким образом неизвестные затащили унитаз на высоту нескольких метров. Кто-то выдвинул версию, что такой «спортивный» объект появился с помощью неземных сил.