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Главные новости Челябинской области
16:48  06 февраля 2018 1

В Челябинске унитаз приспособили под баскетбольное кольцо. ФОТО

Сантехнический «спортивный» снаряд нашли в Тракторозаводском районеФОТО: vk.com/Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск

Житель Челябинска опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой неизвестные приклеили унитаз на место баскетбольного кольца. Необычный спортивный снаряд появился в Тракторозаводском районе. По словам автора снимка, объект расположен на улице Мамина.

«Русская смекалка у нас развита на все 200%», — отметили в комментариях пользователи соцсети. Другие пообещали обязательно сходить, посмотреть на «кольцо» вживую.

Комментаторы также активно интересовались, каким образом неизвестные затащили унитаз на высоту нескольких метров. Кто-то выдвинул версию, что такой «спортивный» объект появился с помощью неземных сил.

Виктор Жуков
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