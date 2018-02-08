Назван самый кассовый российский фильм 2017 года

Самый кассовый российский фильм 2017 года «Последний богатырь» получил профессиональную премию «Блокбастер». Фильм-сказка собрал в прокате более 1,7 миллиарда рублей.
В категории «Самый кассовый российский анимационный фильм года» победила мультипликационная картина под названием «Три богатыря и Морской царь», которая заработала 802 миллиона рублей. Самым кассовым фильмом ограниченного проката стала комедия «Из Уфы с любовью!», собравшая более двух миллионов рублей.
В номинации «Самый кассовый российский фильм года в зарубежном прокате» одержал победу боевик «Защитники». Кинолента собрала восемь миллионов долларов. Помимо этого, самым кассовым европейским фильмом стала фантастическая лента «Валериан и город тысячи планет». Зрители выложили за просмотр картины Люка Бессона в общей сложности 844 миллиона рублей, передает Nation News.
Отметим, 21-я церемония награждения профессиональной премии по итогам года в кинобизнесе «Блокбастер» состоялась 6 февраля.