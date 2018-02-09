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Главные новости Пермского края
20:22  09 февраля 2018 2

Пермячка сменила четыре фамилии и одно имя

Дума. Нижневартовск., список, фамилии, надпись
Женщина искала идеальную фамилиюФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермячка четыре раза меняла фамилию и один раз имя, прежде чем почувствовала себя счастливой. О сложном пути к идеальному имени и удачной судьбе сообщает портал «Pro город».

Наталья Даймонд родилась Наташей Сидоровой. Но эта «анекдотичная» фамилия ей никогда не нравилась. Девушку угнетали усмешки друзей про двоечника Сидорова и угрозы родных пороть ее «как сидорову козу». Поэтому девушка рано и без любви вышла замуж и впервые изменила фамилию, став Саликовой. Но это не принесло ей радости, зато начались разговоры знакомых о том, что «фамилия какая-то татарская». Тогда Наталья второй раз вышла замуж и стала Сырчиковой. Но и второй брак у Натальи не сложился.

Женщина решила, что все неприятности от того, что ее преследуют фамилии на букву «С». И Наталья сама придумала себе фамилию — Даймонд, от английского diamond — бриллиант. «Мне показалось, что бриллиант — идеальная фамилия», — говорит Наталья. Но к такой роскошной фамилии не подходило имя, поэтому пермячка назвала себя Натали.

После смены фамилии и имени у женщины изменилась жизнь. Она нашла новую работу, завела новых знакомых. Кроме того, Натали поменяла фамилию своему сыну, через ДНК-экспертизу и судебные разбирательства доказав отцовство. Теперь мальчик не Сырчиков, а Финкайзер.

— У дочери фамилия Боброва — по отцу, — отмечает Натали, — но она теперь тоже хочет сменить фамилию на какую-нибудь оригинальную.

Виктор Жуков
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