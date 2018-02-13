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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
00:14  13 февраля 2018 0

Турчак оживит «Единую Россию», приведя в пример Козицына. Форум в Екатеринбурге получил интригу

Всероссийский конкурс управленцев
От Андрея Турчака ждут в Екатеринбурге важных заявленийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стала известна предварительная программа визита в Екатеринбург секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он представит общественности новую программу взаимодействия «ЕР» с промышленниками, утверждает собеседник агентства. Мероприятие запланировано на 20 февраля.

Как сообщили «URA.RU» несколько осведомленных российских и уральских партийных источников, Турчак сделает доклад на форуме, в котором примут участие федеральные бизнесмены, а также собственники крупных предприятий и холдингов из входящих в УрФО регионов. Достоверно известно лишь название проекта партии — «Локомотивы роста». Список ее основных положений и тезисов пока не оглашается.

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Андрей Козицын (слева) входит в президиум регионального политсовета ЕР вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым (справа)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единороссы предполагают, что в документе будут предложены варианты лоббирования интересов промышленных предприятий в законодательной и политической сферах. Особый акцент будет сделан на взаимное противодействие кризисным явлениям и эффективном развитии экономики в условиях западных санкций. Спорным остается вопрос, попросят ли крупнейших бизнесменов войти в партию. Совладелец Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын входит в президиум регионального политсовета ЕР. Источник в партии утверждает, что бизнесмен обладает и партбилетом.

Данных о наличии партбилета у владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина нет. Источник в ЕР говорит, что есть сценарий с приглашением бизнесменов в партию. По другой версии, им достаточно будет заявить о вхождении в число сторонников «ЕР». Есть противники обоих вариантов, и велика вероятность, что публично вопрос так и не возникнет.

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Свердловский союз промышленников хочет защищать интересы бизнеса, в том числе и с ресурсом «Единой России». Есть сценарий, при котором в обмен на это лидеру союза Дмитрию Пумпянскому (справа) может понадобиться партбилет
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» представители промышленных холдингов и предприятий не смогли пояснить, будут ли их руководители принимать участие в запланированном мероприятии. Члены Свердловского союза промышленников и предпринимателей добавили, что на недавнем съезде СОСПП был принят список предложений к власти по развитию промышленности, который они готовы представить Турчаку.

Помимо этого секретарь Генсовета может принять участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета «Единой России». Источники агентства подчеркнули, что официальное подтверждение визита секретаря Генсовета «ЕР» в Екатеринбург поступит не ранее конца текущей недели.

Константин Джултаев
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