18:22 12 февраля 2018 0

Турчак может утвердить новую структуру МКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно предварительной информации, в намеченном на 20 февраля в Екатеринбурге заседании Уральского МКС «Единой России» примет участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Источники в региональном отделении «ЕР» и МКС партии подчеркнули в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что официального подтверждения его визита пока нет. Не сформированы пока также список участников, приглашенных и повестка заседания. Окончательная ясность по данному вопросу появится лишь к концу текущей недели.

На предыдущем заседании Уральского МКС в Челябинске был предварительно рассмотрен вопрос о переформатировании структуры совета. С большой долей вероятности, в Екатеринбурге новая структура будет утверждена.