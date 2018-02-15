ФСБ и Генпрокуратура займутся долгами по зарплатам перед сотнями уральских врачей. ВИДЕО

Контроль за ситуацией в здравоохранении закрытого города Озерска взял под личный контроль начальник УФСБ по Челябинской области генерал Юрий Никитин, сообщили «URA.RU» собственные источники в ЗАТО. Кроме того, к решению проблемы подключили Генпрокуратуру, рассказал депутат Госдумы от Южного Урала Владимир Бурматов.
«Пришлось на это пойти, с учетом того, что задержанные деньги должны были поступить через ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). Считаю, что ФМБА просто издевается и над работниками больниц, и над всеми гражданами, которые вместо получения медицинской помощи вынуждены наблюдать за тем, как врачи выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы узнать выплатят ли им причитающиеся деньги. Это унижение и издевательство», — написал Бурматов на своей странице в Instagram.
По словам парламентария, сейчас врачам начали оперативно возвращать долги — но крайне неравномерно. Суммы выплат варьируются от ста рублей до нескольких тысяч рублей, что крайне нервирует медиков. Депутат намерен добиться не только полного погашения долгов, но и выплаты компенсаций и наказания виновных. Главврач, по словам медиков, отчитался перед прокуратурой о полном погашении долгов, но пока сотрудники получили порядка 60% от заработанных средств.
Как уже сообщало «URA.RU», проблемы возникли примерно у 700 медиков закрытого города. Часть из них, и без того получая смешные суммы, после длительной задержки начали уезжать из города. По информации «URA.RU», при декабрьском соцопросе 70% респондентов назвали главной проблемой Озерска состояние медицины.