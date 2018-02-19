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19 февраля 2018
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07:37  19 февраля 2018 0

МИД России: США поддерживают «пещерный национализм» на Украине

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, площадь независимости, народное вече, проесты
Российские дипломаты считают, что украинских националистов направляют американские политикиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением в связи с нападением украинских националистов на здание Российского культурного центра в Киеве. Ответственность за погром российские дипломаты возлагают на США.

«Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практики поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма», — цитирует телеканал 360 заявление МИД.

Нападение националистов на здание Российского культурного центра в Киеве произошло 17 февраля. Они ворвались в помещение, где находились взрослые и дети, разгромили выставку памяти певца Шаляпина, разрисовали стены экстремистскими надписями, оскорбляли дипломатов, осквернили российский флаг.

«Сегодняшнее преступление — далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине. Они продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности», — комментирует произошедшее на своей странице в Facebook посольство РФ в США, сообщает RT.

Игорь Чукреев
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