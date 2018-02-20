В Екатеринбурге поймали пьяного мстителя, «заминировавшего» метро

12:57 20 февраля 2018 3

Лжеминеру грозит до пяти лет ИК Фото: Валерий Горелых

Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга задержали местного жителя, подозреваемого в ложном минировании метро. Задержанный признался, что мстил за его задержание в пьяном виде.

«18 февраля в 17.25 поступило сообщение от неизвестного на тот момент гражданина о готовящемся на станции метро „Площадь 1905 года“ взрыве. Были приняты незамедлительные меры реагирования; всех, кто находился в подземке, попросили подняться на поверхность. Всего эвакуировали 120 пассажиров и девять работников метрополитена, — сообщил „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. — Была проведена проверка, но взрывного устройства не нашли».

По данным Горелых, в результате проведенной большой работы силовики нашли лжеминера — 37-летнего, ранее судимого за кражу жителя города Березовского по фамилии Мезенов. Свою выходку он мотивировал тем, что хотел отомстить полицейским, которые ранее привлекли его к административной ответственности за появлениее в общественном месте в пьяном виде. Возбуждено уголовное дело. Пьяному мстителю грозит до пяти лет колонии.