США задумались о введении санкций против обвиненных во «вмешательстве в выборы» россиян

04:16 21 февраля 2018 0

США задумались о новых антироссийских санкциях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдепартамент США не исключает вероятности введения санкций против 13 россиян, которых обвинили в якобы имевшем место быть вмешательстве в выборы американского президента. Об этом журналистам рассказала представитель госдепа Хизер Нойерт.

«Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — приводит «Газета.ru» заявление Нойерт.

16 февраля, как напоминает RT, Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России во вмешательстве в избирательный процесс в 2016 году. В представитель МИД РФ Мария Захарова такие выводы назвала абсурдом, а глава министерства Сергей Лавров напомнил, что никаких доказательств вмешательства США так и не предоставили.