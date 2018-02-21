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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:16  21 февраля 2018 0

США задумались о введении санкций против обвиненных во «вмешательстве в выборы» россиян

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, ван маерссен отто ханс, американский флаг, сша
США задумались о новых антироссийских санкцияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдепартамент США не исключает вероятности введения санкций против 13 россиян, которых обвинили в якобы имевшем место быть вмешательстве в выборы американского президента. Об этом журналистам рассказала представитель госдепа Хизер Нойерт.

«Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — приводит «Газета.ru» заявление Нойерт.

16 февраля, как напоминает RT, Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России во вмешательстве в избирательный процесс в 2016 году. В представитель МИД РФ Мария Захарова такие выводы назвала абсурдом, а глава министерства Сергей Лавров напомнил, что никаких доказательств вмешательства США так и не предоставили.

Сергей Демин
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