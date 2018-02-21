13:35 21 февраля 2018 13

Кто слил компромат, неизвестно ФОТО: Настя Рыбка, Instagram

На сайте pornhub.com появилось несколько видео с участием скандально известной эскортницы Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич). Ролики представляют собой домашнее порно охотницы за олигархами с секс-тренером Алексом Лесли.

Некоторые видео длятся более часа. Как предполагает Life.ru, компьютеры любовников были вскрыты хакерами или главные герои сами слили компромат в интернет в целях пиара. Ранее девушка заявила о желании сняться в порно и якобы ждала предложений от продюсеров.

В феврале Настя Рыбка стала героиней скандала между блогером Алексеем Навальным и бизнесменом Олегом Дерипаской. Суд встал на сторону предпринимателя, посчитав, что были нарушены его права на частную жизнь.