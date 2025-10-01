Названы неочевидные причины смерти молодых женщин

Нарушение кровоснабжения сердца, образование тромбов в коронарных артериях и выраженная анемия могут стать причинами смерти у молодых женщин. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцента кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов. К числу факторов, повышающих вероятность подобного развития событий, он отнес диеты, негативно влияющие на белковый обмен и процессы кроветворения.
«Выраженная анемия по любым причинам — от обильных месячных и хронических кровотечений до неправильного образа жизни в виде модных диет, приводящих к нарушению обмена белка и страданию кроветворения <...> приводит к нарушению питания миокарда и может закончиться не только некрозом части сердца, но и быстрой смертью пациента», — сказал Евдокимов. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что сильная анемия может возникнуть, если коронарные артерии закупориваются тромбами из-за проблем со свертываемостью крови, например, при приеме некоторых гормональных противозачаточных средств. Кроме того, артерии могут закрываться не только тромбами, но и скоплениями бактерий, как это бывает при бактериальном эндокардите.
Евдокимов добавил, что у молодых людей острые коронарные события случаются редко. Однако наследственные гиперхолестеринемии, которые могут привести к раннему атеросклерозу, иногда встречаются, особенно у молодых женщин. При этом такие случаи не всегда связаны только с атеросклерозом.
По словам специалиста, сердечный приступ чаще всего возникает из-за того, что клетки сердца не получают достаточно кислорода с кровью. Обычно это происходит из-за атеросклероза — когда в коронарных артериях образуются бляшки, которые сужают сосуды. При инфаркте миокарда сосуд может быть не только сильно сужен из-за бляшки, но и полностью перекрыт тромбом, который образуется на этой бляшке.
В то же время Евдокимов подчеркнул, что существуют случаи, при которых сердечная деятельность нарушается, несмотря на отсутствие атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах. Такие ситуации возникают значительно реже по сравнению с инфарктом миокарда или приступами стенокардии, однако они представляют существенную опасность для жизни пациентов, входящих в эти, казалось бы, незначительные процентные группы.
