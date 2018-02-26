Тюменской федерации лыжных гонок и биатлона не хватает четырех миллионов на лыжи для детей

После того, как тюменские лыжники Денис Спицов и Александр Большаков привезли из олимпийского Пхенчхана семь медалей, в федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области намерены просить у губернатора четыре миллиона рублей на инвентарь для юных лыжников.
«Будем просить не на спорт высших достижений, а на дополнительное финансирование детских спортивных школ, — рассказал „URA.RU“ Анатолий Тоболов, исполнительный директор федерации. — Мы обратимся в ближайшее время к Владимиру Якушеву с просьбой выделить средства на покупку комплектов лыжного инвентаря для детских спортивных школ». Как пояснил Тоболов, в тюменских спортшколах не хватает комплектов лыж.
До 2014 года правительство Тюменской области финансировало покупку лыжного оборудования для ДСЮШ, но потом средства выделяться перестали. «Мы сейчас приобретаем инвентарь только на губернаторские гранты, а это по 300 тысяч рублей на лыжные гонки и биатлон», — пояснил исполнительный директор федерации лыжных гонок. По словам Тоболова, сегодня в Тюменской области работает 20 спортивных школ, в которых есть секции лыжных гонок и биатлона, в них занимается более 4500 детей. «Мы готовы попросить от двух до четырех миллионов рублей, чтобы выделить каждой секции по 20 комплектов лыжного инвентаря», — отметил Тоболов. Представители федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области готовы уже завтра, во время встречи губернатора с тюменскими олимпийцами, обратиться к Владимиру Якушеву с просьбой о выделении средств.
По мнению начальника управления по физической культуре и спорту Тюменской области Сергея Вотинова, после получения тюменскими спортсменами олимпийских наград вопрос об увеличении бюджетного финансирования Тюменской области на подготовку спортсменов не ставится. «Финансирование никак не связано с медалями: чем больше денег, тем больше медалей — не бывает. Деньги направлены на создание благоприятных условий для тренировки спортсменов, — пояснил Вотинов. — Подготовка идет по спортивному стандарту, утвержденному Минспорта. В Тюменской области согласно стандартам условия подготовки обеспечены на 100%, зачем нам увеличивать финансирование?» Вотинов уверен, что условия для спортсменов созданы и дают свои результаты, что и показала прошедшая Олимпиада.