07:15 27 февраля 2018 1

Галина Чеблакова (стоит) закончила выступать в прениях, настал черед стороны защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сторона защиты начинает выступать в прениях по делу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко, обвиняемого якобы в получении взяток. Участие гособвинителей в этой стадии процесс завершилось скандалом, сообщил «URA.RU» адвокат Степан Гузей.

Так, прокурор Галина Чеблакова однозначно заявила, что в суде первой инстанции (в Озерске) «вина осужденного по всему объему предъявленного обвинения была полностью подтверждена совокупностью исследованных доказательств». Это несмотря на то, что два эпизода при всем желании гособвинения доказать не удалось. Более того, фраза о том, что все исследованные судом в приговоре доказательства допустимы и достоверны также вызывает недоумение. Ведь даже сама Галина Чеблакова признавала факт наличия двойных протоколов допроса свидетелей — якобы в одно и то же время один и тот же человек говорил разные слова. Гособвинитель назвала это технической ошибкой.

Далее было еще любопытнее. «Конечно же не все тотально телефонные переговоры представлены в материалах уголовного дела», — сказала Галина Чеблакова. Адвокат Степан Гузей полагает, что гособвинитель признается в выборочном представлении доказательств — только те, которые в ее пользу.

Аналогичные трактовки были и в отношении эпизода от 3 декабря 2011 года, который суд назвал недоказанным, поскольку в названное в обвинении время ни Константина Цыбко, ни действовавшего тогда замглава Валентина Гунина не было в Озерске. Галина Чеблакова предложила закрыть глаза на нестыковки. И тогда уже можно назвать эпизод доказанным. Так суд уже однажды поступал, заявила сама же гособвинитель. «Суд обоснованно вышел за рамки предъявленного обвинения. Сторона обвинения этот эпизод лишь в сравнении приводит. Там время указано, суд посчитал возможным выйти за рамки. Да, правильно. Да, обоснованно. Там факт передачи денег стопроцентно доказан. Но суд вышел за рамки по времени обоснованно», — говорила она.

В течение нескольких следующих выступлений Галина Чеблакова пыталась дезавуировать свои слова. «Суд не вышел за рамки предъявленного обвинения, в смысле оснований для нового рассмотрения дела, нет! Как обвинение было, таким оно и осталось. Суд лишь уточняет время… Никакого выхода за рамки предъявленного обвинения нет, есть только уточнение по времени. Чтобы моя позиция, позиция стороны обвинения была правильно понята… Суд обоснованно уточнил время по эпизоду 19 марта 2012 года, не выходя за рамки предъявленного обвинения… За рамки обвинения — еще 10 раз повторю — суд не вышел», — повторяла гособвинитель.

Константин Цыбко участвует в деле по видеосвязи из СИЗО-4 Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Степан Гузей объяснил, почему гособвинитель опомнилась и стала отказываться от слов. «Статья 252 уголвно-процессуального кодекса гласит, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. А изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. То есть прокурор открыто заявила, что суд нарушил УПК. А, когда ей объяснили или сама поняла, стала пытаться отыграть назад», — полагает адвокат.

Ранее суд обращался к оператору связи «Вымпелком» с вопросом: «Мог ли 9 июля 2011 г. Цыбко Константин Валерьевич находиться в ресторане „Грузинский дворик“ и совершать оттуда телефонный звонок?». И получил ответ, что не мог. Хотя в представленной от имени ФСБ справке утверждается обратное. А это — ключевая дата. Константин Цыбко утверждает, что в тот день прилетел с экс-губернатором Михаилом Юревичем и его гражданской женой Кристиной Юревич из Германии, и с ними уехал к друзьям на базу отдыха Увильды. Следствие настаивает, что в тот день Цыбко и бывший вице-губернатор Николай Сандаков встретились в ресторане «Грузинский дворик» с главой администрации Озерска Евгением Тарасовым и вымогали деньги. Сандаков, кстати, тоже представил в суд документы о том, что в тот день на служебной машине уехал с семьей за несколько сотен километров — в Сатку.

27 февраля со стороны защиты первой выступит мать Константина Цыбко — Нина Гирко. Ей, согласно материалам дела, приписывали создание нескольких фирм. Ей удалось доказать в суде эту и другие фальсификации. Затем начнут выступать адвокаты. Они сосредоточатся на фальсификациях. Например, намерены припомнить, что гособвинитель 17 февраля на заседании облсуда изменила текст телефонного разговора, приписав фразу, которую никто не произносил.