В поселке Белый Яр (Сургутский район) приняли решение об открытии движения через мост, который находится в аварийном состоянии. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой во время встречи с журналистами.
Мост в поселке Белый Яр был закрыт в 2017 году — по итогам экспертизы он был признан аварийным и опасным для движения автотранспорта. Это фактически отрезало часть крупного поселка от остальной территории населенного пункта — попасть из Белого Яра в Белый Яр можно было, только проехав через федеральную трассу. По словам Трубецкого, сами жители выступили с инициативой провести еще одну экспертизу, чтобы рассмотреть возможность открыть мост хотя бы для легковых автомобилей.
«Провели дополнительное обследование. Получили данные, что допустима нагрузка до 3 тонн на ось — для легкового транспорта это более чем достаточно. Поэтому открыли мост, чтобы люди могли хотя бы детей в детские садики возить. Сделали специальное стационарное ограничение, серьезную конструкцию установили, ограничивающую въезд на мост для грузового транспорта», — рассказал Андрей Трубецкой.
Как ранее сообщало «URA.RU», проект нового моста планируется подготовить к маю 2018 года. Строительство путепровода обойдется казне как минимум в 150 млн рублей из-за проблем с переносом инженерных сетей. Предполагается, что часть средств выделит округ.