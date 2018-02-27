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27 февраля 2018
26 февраля 2018
14:34  27 февраля 2018 5

В ХМАО открыли движение по аварийному мосту. «Хотя бы детей в детские садики возить»

Такая конструкция должна не пустить на аварийный мост грузовые автомобилиФото: телеканал «СургутИнтерНовости»

В поселке Белый Яр (Сургутский район) приняли решение об открытии движения через мост, который находится в аварийном состоянии. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой во время встречи с журналистами.

Мост в поселке Белый Яр был закрыт в 2017 году — по итогам экспертизы он был признан аварийным и опасным для движения автотранспорта. Это фактически отрезало часть крупного поселка от остальной территории населенного пункта — попасть из Белого Яра в Белый Яр можно было, только проехав через федеральную трассу. По словам Трубецкого, сами жители выступили с инициативой провести еще одну экспертизу, чтобы рассмотреть возможность открыть мост хотя бы для легковых автомобилей.

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Андрей Трубецкой пообещал: открытие аварийного моста не повлияет на строительство нового
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Провели дополнительное обследование. Получили данные, что допустима нагрузка до 3 тонн на ось — для легкового транспорта это более чем достаточно. Поэтому открыли мост, чтобы люди могли хотя бы детей в детские садики возить. Сделали специальное стационарное ограничение, серьезную конструкцию установили, ограничивающую въезд на мост для грузового транспорта», — рассказал Андрей Трубецкой.

Как ранее сообщало «URA.RU», проект нового моста планируется подготовить к маю 2018 года. Строительство путепровода обойдется казне как минимум в 150 млн рублей из-за проблем с переносом инженерных сетей. Предполагается, что часть средств выделит округ.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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