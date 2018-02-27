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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:36  27 февраля 2018 2

Малахова заподозрили в провокации против Якубовича из мести за увольнение с «Первого». «Такие не выживают на ТВ»

Андрей Малахов, малахов андрей
Одни говорят, что Малахов мстит «Первому», другие уверяют, что это не в его стилеФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

В телевизионной среде ведущего Андрея Малахова заподозрили в провокации против «Первого канала». Поводом для таких разговоров стала заметка журнала «Стархит» (главный редактор — Малахов, прим. ред.) про ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича. С нее начался громкий скандал вокруг высказывания ветерана российского ТВ.

В новости под заголовком «Леонид Якубович в пух и прах разнес собственное шоу „Поле чудес“» «Стархит» 24 февраля написал, что ведущий назвал капитал-шоу «Поле чудес» — «бестолковым», а идею — «диагнозом». Затем журнал привел цитату Якубовича, сказанную им в студии проекта «Сегодня вечером»: «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз!» При этом в пресс-службе «Первого канала» позже заявили, что слова ведущего были неправильно интерпретированы журналистами.

Источники «URA.RU» в телесреде заметили, что сотрудники «Стархит» первыми написали заметку про Якубовича и обратили внимание на высказывание десятков федеральных СМИ. Собеседники агентства предположили, что Малахов до сих пор не смирился с увольнением с «Первого канала» и таким образом отомстил «главной кнопке страны».

Правда, другие эксперты с этой точкой зрения не согласились. Телекритик и обозреватель «Литературной газеты» Александр Контрашов в беседе с «URA.RU» заявил, что Малахов — «опытный человек» и не стал бы «возводить поклепы на свою альма-матер». «Он вырос на „Первом“, стал человеком, оттуда ушел… Так не принято делать в телесреде. Люди, которые опускаются до таких мерзостей, просто не выживают на ТВ», — сказал Контрашов.

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Главный редактор информационного агентства «Молния» Антон Коробков-Землянский также считает, что слова «месть» нет в лексиконе Малахова. «Это позитивный человек, и в карьере он движется только вперед. Оглядываться назад и рефлексировать по предыдущим проектам не в его характере, — заявил собеседник агентства. — То, что вышло на „Стархите“ — это типичная заметка для светской прессы. С громким кричащим заголовком, который привлекает читателя. Но если читать дальше, то понимаешь, что все не так уж плохо».

Дозвониться до Якубовича и Малахова по известным номерам журналисту «URA.RU» не удалось. Впрочем, ведущий «Поле чудес» уже прокомментировал шумиху вокруг своих слов в беседе с РИА «Новости». Ведущий заявил, что для распространения сплетен и слухов «не надо быть журналистом». Якубович подчеркнул, что не стоит обращать на это внимание.

Виктор Дорофеев
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